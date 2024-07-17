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Этот чудо-напиток нужно пить трижды в день, хотя его "демонизировали"

Фото: Кофе нужно пить трижды в день (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Известный ученый и диетолог Тим Спектор сообщил, что один напиток может помочь снизить АД и остановить сердечные заболевания, но его несправедливо "демонизировали".

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Тима Спектора.

Какой напиток нужно пить трижды в день

Ученый-диетолог Тим Спектор опубликовал отличные новости для любителей кофе, предположив, что чашка напитка может оказывать значительное влияние на сердечные заболевания и воспаления, потенциально повышая артериальное давление. Профессор Королевского колледжа в Лондоне и соучредитель Zoe App подчеркнул ее возможные преимущества для микробиому.

Сейчас большинство диетологов утверждают о неожиданных преимуществах для здоровья, которые приносит забота о кишечной флоре, в частности, здоровье кишечника.

Есть определенные микробы в кишечнике, которые питаются именно кофе, они называются Lawsinobacter и просто дает вам представление о том, что происходит в вашем кишечнике. Они очень специфичны, очень привередливы в пище, поэтому вы должны давать им именно то, что они хотят. И оказывается, что пить кофе действительно это очень хорошо для вас", - сказал эксперт.

Она снижает риск сердечных заболеваний треть, но опять же, это связано с тем, что микробы "поедают" ваш кофе и производят полезные химикаты.

Эксперт ранее защищал напиток, который часто "демонизируется" за его кратковременное влияние на частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Он утверждает, что кофе насыщен необходимыми питательными веществами и даже клетчаткой, а исследования показывают, что он может снизить риск сердечных приступов на потрясающие 25%.

Какие еще преимущества кофе по мнению профессора Тима Спектора

Профессор Спектор также исследует связь между кофе и здоровьем кишечника, который он собирается описать в будущей научной статье, предполагая, что это взаимодействие может снизить кровяное давление и уровень сахара в крови.

"Кофе - это здоровый напиток, и, согласно последним данным науки, мы все должны выпивать по крайней мере три чашки в день. И неважно, если вы не хотите кофеина, просто пейте без кофеина", - резюмировал Спектор.

 

Напомним, что названа неочевидная причина неприятного запаха изо рта, о которой вы могли не догадываться.

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