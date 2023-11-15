Этот "чудо-аппарат" вредит здоровью: украинцев предупредили об опасном методе "лечения"

В Украине медики рассказали о не действенной процедуре с ужасающим названием и принципом действия - гидроколонотерапия. Такой метод в современном мире до сих пор продолжают использовать при лечении или в процессе реабилитации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Минздрава Украины.

Кто изобрел метод

Гидроколонотерапия - это очищение толстого кишечника с помощью специального аппарата, трубка которого вводится в прямую кишку. Через трубку подается от 20 до 60 л воды.

Иногда в жидкость добавляют смесь витаминов, трав или определенных медикаментов. Настоящие гуру проводят эту процедуру даже с применением кофе. В конце введенная смесь выходит естественным путём.

Одними из первых процедур начали использовать древние греки и египтяне. Однако этот метод так и остался в "анналах истории", если бы не член петербургской академии наук Илья Мечников. Медики говорят, что он в конце 19 века работал над темой "Аутоинтоксикация".

Тогда он в своих исследованиях пришел к выводу, что организм отравляется из-за токсинов, выделяющихся от распада пищевых продуктов в толстом кишечнике.

Однако в 1919 году эта теория была полностью опровергнута. Об этом вспоминают в своем анализе с 2009 года Рубен Ди Акоста (Ruben D Acosta) и Брукс Ди Кэш (Brooks D Cash).

Исследователи пришли к выводу, что не существует надежных контролируемых испытаний, подтверждающих действенность метода. Они обнаружили многочисленные случаи, описывающие неблагоприятные последствия такого очищения толстой кишки.

Какие существуют риски

В управлении по продовольствию и медикаментам США (FDA) выпустили несколько писем с предупреждениями производителей о неправдивых заявлениях об их эффективности. Они также отметили проблемы безопасности и нарушения контроля качества такой продукции.

Практика гидроколонотерапии для улучшения здоровья или лечения не поддерживается ни в одной научной медицинской литературе и не может быть рекомендована ни при каких обстоятельствах.

Рисков при проведении этой процедуры - много. Вот только некоторые из них:

вероятность обезвоживания

перфорация кишечника

инфекции

психологические нарушения (вследствие неприятной процедуры)

Гидроколонотерапия - не панацея, не вспомогательный метод при лечении или реабилитации пациентов и "не косметологическое ноу-хау". Это недоказанный, опасный метод, который имеет неблагоприятные последствия для здоровья человека и кошелька.

"Не рискуйте и ни в коем случае не соглашайтесь на "лечение" этим чудо-апаратом. Если же вам нужна действенная и качественная реабилитация, основанная на принципах доказательности, мультидисциплинарности и пациентоцентричности - обратитесь в медучреждения, имеющие соответствующие контракты от НСЗУ", - призывают медики.

Бесплатная ли реабилитация в Украине

Медики отметили, что качественная и действенная реабилитация полностью покрывается НСЗУ в рамках "Программы медицинских гарантий".

Для прохождения амбулаторной реабилитации достаточно электронного направления от врача.

Для прохождения стационарного обновления достаточно получить электронное направление от лечащего врача. Также услуга доступна при переводе из одного медицинского учреждения или клинического подразделения в другое.

Стационарная реабилитационная услуга по одному направлению реабилитации должна длиться минимум 14 дней с процедурами от трех часов в день. По двум направлениям и более - 21 день.