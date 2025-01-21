Этот странный симптом на коже может сигнализировать о раке: проявляется на ногах

Какой симптом может сигнализировать о раке?

Существует много видов рака, включая рак кожи. Одной из самых смертоносных является меланома, одна из самых быстро распространяющихся форм рака. Он также способен поражать лимфоузлы и даже кровеносные сосуды.

Кроме того, один из самых ярких фактов о меланоме заключается в том, что она чаще поражает мужчин, чем женщин. Как и в подавляющем большинстве раковых заболеваний, для борьбы с ним и победы в битве фундаментальной частью является раннее обнаружение.

Область тела, где может проявляться рак кожи, - это стопы. Для этого необходимо учитывать места, где может проявиться это заболевание, а меланома может проявиться даже в месте, которое сначала может показаться странным, это не что иное, как ноги.

Стоит отметить, что одной из основных причин развития этого заболевания является воздействие ультрафиолета. Однако, по словам сотрудников Американской академии дерматологии, известной как AAD, они рекомендуют проверять некоторые участки, которые не должны подвергаться воздействию солнца.

Эксперты советуют тщательно следить за такими участками стопы, как подошва, пальцы и даже ногти. Исследования показали, что травма стопы может увеличить риск развития меланомы

Также вам следует обратить внимание, если вы заметили коричневую или черную вертикальную линию под ногтем, если он красный или в месте, где есть рана.

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