Этот дешевый завтрак поможет похудеть: новое исследование

Похудение - это не очень простой процесс, требующий от вас соблюдать правильное питание и физические упражнения. Новое исследование выявило особый завтрак, который может помочь сбросить вес тем, кто к этому стремится.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Journal of Nutrition.
Исследования показали, что определенный тип клетчатки, содержащийся в овсе, помогает предотвратить переедание и увеличение веса.
Эта клетчатка называется бета-глюкан и приводит к большей потере веса, чем другие ее формы.
Хотя исследование проводилось на мышах, исследователи считают, что бета-глюкан может быть "действенной диетической стратегией для метаболических заболеваний" - группы состояний, возникающих вместе, повышая риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа, включая накопление лишнего жира вокруг талии.
В рамках исследования мыши получали один из пяти видов клетчатки ежедневно в течение 18 недель, что включало:
Команда измеряла вес животных, уровень жира в организме, количество потребляемой ими энергии и их толерантность к глюкозе. Они также исследовали микробиом кишечника и короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), которые они производили.
В результате оказалось, что все пять типов клетчатки существенно изменили микробиом кишечника животных и изменили производимые ими уровни SCFA. Но когда конкретно рассматривали вес тела, массу жира и толерантность к глюкозе, только бета-глюкан показал наилучшие результаты.
Продукты, богатые бета-глюканом, включают:
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