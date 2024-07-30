Этот дешевый завтрак поможет похудеть: новое исследование
Похудение - это не очень простой процесс, требующий от вас соблюдать правильное питание и физические упражнения. Новое исследование выявило особый завтрак, который может помочь сбросить вес тем, кто к этому стремится.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Journal of Nutrition.
Что нужно есть на завтрак для похудения
Исследования показали, что определенный тип клетчатки, содержащийся в овсе, помогает предотвратить переедание и увеличение веса.
Эта клетчатка называется бета-глюкан и приводит к большей потере веса, чем другие ее формы.
Хотя исследование проводилось на мышах, исследователи считают, что бета-глюкан может быть "действенной диетической стратегией для метаболических заболеваний" - группы состояний, возникающих вместе, повышая риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа, включая накопление лишнего жира вокруг талии.
В рамках исследования мыши получали один из пяти видов клетчатки ежедневно в течение 18 недель, что включало:
- Пектин: растворимая клетчатка, содержащаяся во фруктах.
- Бета-глюкан: растворимая клетчатка, обычно встречающаяся в природе, включая злаки, такие как овес, дрожжи, грибы и морские водоросли.
- Пшеничный декстрин: растворимая клетчатка, продающаяся без рецепта как добавка клетчатки.
- Устойчивый крахмал: тип крахмала, который функционирует подобно клетчатке, избегая пищеварения и ферментации в толстой кишке.
- Целлюлоза: нерастворимая клетчатка, содержащаяся в клетках растений.
Команда измеряла вес животных, уровень жира в организме, количество потребляемой ими энергии и их толерантность к глюкозе. Они также исследовали микробиом кишечника и короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), которые они производили.
В результате оказалось, что все пять типов клетчатки существенно изменили микробиом кишечника животных и изменили производимые ими уровни SCFA. Но когда конкретно рассматривали вес тела, массу жира и толерантность к глюкозе, только бета-глюкан показал наилучшие результаты.
Как получить больше бета-глюкана в своем рационе
Продукты, богатые бета-глюканом, включают:
- овес
- ячмень
- грибы Рейши
- грибы шиитаке
- пищевые дрожжи
- морские водоросли
- ржаной хлеб
- цельнозерновой хлеб
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