ua en ru
Вт, 30 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Этот дешевый завтрак поможет похудеть: новое исследование

Вторник 30 июля 2024 09:51
UA EN RU
Этот дешевый завтрак поможет похудеть: новое исследование Какой завтрак поможет вам похудеть (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Похудение - это не очень простой процесс, требующий от вас соблюдать правильное питание и физические упражнения. Новое исследование выявило особый завтрак, который может помочь сбросить вес тем, кто к этому стремится.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Journal of Nutrition.

Что нужно есть на завтрак для похудения

Исследования показали, что определенный тип клетчатки, содержащийся в овсе, помогает предотвратить переедание и увеличение веса.

Эта клетчатка называется бета-глюкан и приводит к большей потере веса, чем другие ее формы.

Хотя исследование проводилось на мышах, исследователи считают, что бета-глюкан может быть "действенной диетической стратегией для метаболических заболеваний" - группы состояний, возникающих вместе, повышая риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа, включая накопление лишнего жира вокруг талии.

В рамках исследования мыши получали один из пяти видов клетчатки ежедневно в течение 18 недель, что включало:

  • Пектин: растворимая клетчатка, содержащаяся во фруктах.
  • Бета-глюкан: растворимая клетчатка, обычно встречающаяся в природе, включая злаки, такие как овес, дрожжи, грибы и морские водоросли.
  • Пшеничный декстрин: растворимая клетчатка, продающаяся без рецепта как добавка клетчатки.
  • Устойчивый крахмал: тип крахмала, который функционирует подобно клетчатке, избегая пищеварения и ферментации в толстой кишке.
  • Целлюлоза: нерастворимая клетчатка, содержащаяся в клетках растений.

Команда измеряла вес животных, уровень жира в организме, количество потребляемой ими энергии и их толерантность к глюкозе. Они также исследовали микробиом кишечника и короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), которые они производили.

В результате оказалось, что все пять типов клетчатки существенно изменили микробиом кишечника животных и изменили производимые ими уровни SCFA. Но когда конкретно рассматривали вес тела, массу жира и толерантность к глюкозе, только бета-глюкан показал наилучшие результаты.

Как получить больше бета-глюкана в своем рационе

Продукты, богатые бета-глюканом, включают:

  • овес
  • ячмень
  • грибы Рейши
  • грибы шиитаке
  • пищевые дрожжи
  • морские водоросли
  • ржаной хлеб
  • цельнозерновой хлеб

Раньше мы писали о суперпродукте, который снижает воспаление и укрепляет иммунную систему.

Читайте также, како йвкусный фрукт поможет снизить риск образования тромбов.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда Здоровье
NEWS
Украина в течение следующих месяцев может жить без отключений света, - советник премьера
Украина в течение следующих месяцев может жить без отключений света, - советник премьера