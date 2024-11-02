Этот чай является мини-детоксом. Он очистит печень и придаст коже сияние

Это растение выглядит как сорняк, но имеет много полезных свойств. Чай из его семян очистит печень и кожу от шлаков. Благодаря этому он поддержит пищеварение и устранит поражение от угрей.

Какой именно чай нужно пить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

От чего помогает чай из расторопши

Расторопшая пятнистая (Silybum marianum) – это вид однолетних растений семейства астровых. По внешнему виду она очень напоминает осот обычный или собственно осот полевой, относящийся к тому же семейству. Семена расторопши обладают рядом полезных свойств. Оно содержит большое количество здоровых жиров и клетчатки.

Однако основным действующим веществом семян расторопши является антиоксидант, противовоспалительный и противовирусный силимарин. Это соединение флавонолигнанов, которое защищает печень от токсинов.

Исследования показывают, что благодаря содержанию силимарина расторопша уменьшает повреждение печени, вызванное свободными образующимися радикалами, когда печень метаболизирует токсические вещества. Уменьшает воспаление и регенерирует паренхиму печени. Также оказывает желчегонное действие, снижает уровень вредного холестерина ЛПНП и уровень глюкозы в крови.

Когда пить чай из расторопши?

Особенно рекомендуется людям, страдающим алкогольной болезнью печени, неалкогольной жировой болезнью печени, гепатитом и даже раком печени.

Благодаря своим антиоксидантным, противовоспалительным и антибактериальным свойствам расторопша также может быть полезной добавкой для людей, страдающих акне.

Чай также можно временно употреблять при расстройстве пищеварения после употребления трудноперевариваемой пищи.

Как приготовить чай из расторопши?

1 чайная ложка расторопши или в семенах,

250 мл кипятка.

Как приготовить чай из расторопши?

Расторопшу залейте кипятком. Варите на пару под крышкой в течение 15-20 минут в случае молотой расторопши и примерно 30 минут в виде цельных зерен. Пейте один раз в день в течение недели, чтобы провести мягкую и естественную мини-детоксикацию организма.

Кому нельзя пить расторопшу?

Расторопша и чай из расторопши не рекомендуются:

детям до 12 лет,

беременным женщинам,

матерям, кормящим грудью,

пожилые люди.

Расторопша повышает желчевыделение, поэтому ее нельзя использовать людям с закупоркой желчных путей. Расторопшу не рекомендуется сочетать с такими препаратами, как метронидазол или индинавир.