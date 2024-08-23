Этот бюджетный продукт может помочь похудеть и снизить артериальное давление

Чтобы сбросить вес и чувствовать себя хорошо, поможет один из бюджетных товаров в продуктовом магазине. Постоянное употребление черных бобов может помочь похудеть, снизить артериальное давление и урегулировать уровень сахара в крови.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование National library of medicine .

Польза бобов

Исследователи установили, что чем больше фасоли женщины едят в своем рационе, тем ниже был процент жира в организме и меньшая в среднем их талия.

Диетолог Эми Александер рассказал, что лучшие продукты для похудения - это те, которые содержат много клетчатки и белка, имеют низкое содержание калорий и низкий гликемический индекс.

Фасоль отвечает требованиям, не увеличивая затрат, помогая регулировать уровень инсулина и обеспечивает длительный заряд энергии благодаря достаточному запасу сложных углеводов.

Высокое содержание клетчатки в фасоли также может помочь дольше ощущать сытость, задерживая опорожнение желудка. Употребляя одну порцию черных бобов в день, можно получить до трети рекомендуемой суточной нормы клетчатки: от 21 до 25 г в день для женщин и от 30 до 38 г в день для мужчин.

Однако долгожители во всем мире съедают в среднем одну чашку фасоли в день, что обеспечивает защитный эффект для здоровья и снижения средней массы тела.

Шелуха черной фасоли содержит в 40 раз больше антиоксидантов, чем в шелухе белой фасоли.

Чтобы получить преимущества в масштабах и общем состоянии здоровья, сделайте фасоль регулярной частью своего здорового рациона, основанного на цельных продуктах. Попробуйте широкий ассортимент, стремясь к чашке бобовых в день.

Вред фасоли для здоровья

Несмотря на такие целебные свойства фасоль имеет свои противопоказания. В сыром виде такой продукт запрещается категорически. Это объясняется тем, что в фасоли находится токсическое вещество - гемагглютинин, из-за которого возможны возникновения рвоты, боли в животе и даже диарея.

Не рекомендуют употреблять фасоль при подагре, нефрите, гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, колите, панкреатите, холецистите.

Все потому, что такой овощ может обострить болезнь. Ограничение бобовых рекомендуется и для пожилых людей, потому что у них ферментативные способности снижены. А это приводит к сложности в переваривании бобовой культуры.