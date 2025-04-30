Эта боль признана самой невыносимой: и это не роды или перелом

Ученые определили самую невыносимую боль, которую способен пережить человек - она превосходит даже роды по шкале интенсивности. Этот вид боли может привести к полному физическому и эмоциональному истощению.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Headache.
Все люди чувствуют боль на очень разном уровне, ведь у всех разный болевой порог, существует общее мнение, что роды - это самый сильный вид боли, который может почувствовать женщина. Как оказалось, это не так.
В исследовании были перечислены самые сильные виды боли, которые могут испытывать люди, включая роды, огнестрельные ранения и вывих межпозвоночного диска.
Роды заняли второе место, тогда как кластерные головные боли неожиданно заняли первое место. Такая боль может возникать несколько раз в день и длится неделями или месяцами.
Они могут прекратиться на некоторое время (неделю, месяц или год), или же между головными болями может не быть никакого перерыва.
Основные симптомы кластерной головной боли включают:
По данным ученых, кластерные головные боли поражают примерно одного из 1000 человек.
Американские исследователи пришли к выводу, что кластерные головные боли болезненнее, чем роды, ножевое ранение и панкреатит. Они попросили 1604 человек оценить интенсивность боли, которую они испытывали во время приступа, по сравнению с другими болезненными состояниями.
Участники должны были оценить боль для каждого состояния по шкале от 0 до 10, причем любой балл выше семи классифицировался как "сильный".
Кластерные головные боли получили средний балл боли 9,7 из 10, тогда как боль во время родов оценивалась на 7,2.
Панкреатит - состояние, при котором поджелудочная железа воспаляется в течение короткого периода времени, занял третье место с 7 баллами.
Далее были камни в почках (6,9), желчные камни (6,3) и огнестрельное ранение, которое получило удивительный рейтинг 6.
После этого идут приступ мигрени с 5,4 баллами, фибромиалгия с 5,2 баллами и перелом кости, также с 5,2 баллами.
Сердечный приступ и Ишиас, которые возникают, когда седалищный нерв, проходящий от поясницы к ногам, раздражается или сжимается, получили 5,0 баллов боли, тогда как ножевая рана - 4,9, а опоясывающий лишай - 4,6.
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