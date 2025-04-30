Эта боль признана самой невыносимой: и это не роды или перелом

Ученые определили самую невыносимую боль, которую способен пережить человек - она превосходит даже роды по шкале интенсивности. Этот вид боли может привести к полному физическому и эмоциональному истощению.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Headache .

Какой вид боли самый сильный

Все люди чувствуют боль на очень разном уровне, ведь у всех разный болевой порог, существует общее мнение, что роды - это самый сильный вид боли, который может почувствовать женщина. Как оказалось, это не так.

В исследовании были перечислены самые сильные виды боли, которые могут испытывать люди, включая роды, огнестрельные ранения и вывих межпозвоночного диска.

Роды заняли второе место, тогда как кластерные головные боли неожиданно заняли первое место. Такая боль может возникать несколько раз в день и длится неделями или месяцами.

Они могут прекратиться на некоторое время (неделю, месяц или год), или же между головными болями может не быть никакого перерыва.

Симптомы кластерной головной боли

Основные симптомы кластерной головной боли включают:

острую, жгучую или пронзительную боль, обычно с одной стороны головы, вокруг глаза

головные боли, возникающие в одно и то же время года или в определенное время суток

головные боли, которые начинаются и прекращаются быстро, без предупреждения

головные боли, длящиеся от 15 минут до трех часов

По данным ученых, кластерные головные боли поражают примерно одного из 1000 человек.

Оценки интенсивности боли

Американские исследователи пришли к выводу, что кластерные головные боли болезненнее, чем роды, ножевое ранение и панкреатит. Они попросили 1604 человек оценить интенсивность боли, которую они испытывали во время приступа, по сравнению с другими болезненными состояниями.

Участники должны были оценить боль для каждого состояния по шкале от 0 до 10, причем любой балл выше семи классифицировался как "сильный".

Кластерные головные боли получили средний балл боли 9,7 из 10, тогда как боль во время родов оценивалась на 7,2.

Панкреатит - состояние, при котором поджелудочная железа воспаляется в течение короткого периода времени, занял третье место с 7 баллами.

Далее были камни в почках (6,9), желчные камни (6,3) и огнестрельное ранение, которое получило удивительный рейтинг 6.

После этого идут приступ мигрени с 5,4 баллами, фибромиалгия с 5,2 баллами и перелом кости, также с 5,2 баллами.