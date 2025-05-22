Этот 10-секундный тест покажет, есть ли у вас сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность - это тихий убийца, который развивается годами и часто проявляет симптомы только тогда, когда становится слишком поздно. К счастью, есть простой способ проверить, не входите ли вы в группу риска.

Какой 10-секундный тест поможет вам проверить свое состояние, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia .

Как сделать тест дома

Это простое измерение, которое вы можете сделать самостоятельно всего за 10 секунд. Интересно, что этот тест может быть лучшим показателем риска сердечной недостаточности, чем популярный ИМТ.

Хотя ожирение и высокий индекс массы тела в течение многих лет связывали с сердечным риском, ученые обнаружили, что ключевым фактором может быть то, где хранится жир, а не только его количество.

Доктор Амра Юич из Лундского университета объясняет, что ИМТ не учитывает распределение жировой ткани. Между тем висцеральный жир (тот, что накапливается вокруг живота) особенно опасен, поскольку он окружает внутренние органы и нарушает их функционирование.

Как оценить риск сердечной недостаточности?

Просто измерьте окружность талии и разделите ее на свой рост (WHtR - соотношение талии к высоте), что займет не более 10 секунд. Результат должен быть меньше 0,5.

Если он выше, стоит проконсультироваться с врачом - особенно если это сопровождается другими факторами риска, такими как диабет, гипертония или отсутствие физической активности.

В исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов, в течение 12 лет наблюдали за почти 1800 людьми. Они обнаружили, что люди с более высоким соотношением талии к росту имели до трех раз больше шансов на развитие сердечной недостаточности - независимо от того, был ли у них высокий ИМТ.

Каковы симптомы сердечной недостаточности?

Сердечная недостаточность - это ослабление способности сердца перекачивать кровь. Со временем это может привести к одышке, хронической усталости, отеку и, в крайних случаях, к смерти. Важно, что оно часто развивается медленно, поэтому раннее выявление симптомов может иметь решающее значение для предотвращения развития заболевания.