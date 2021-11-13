У церквах України стали вакцинувати від коронавірусу парафіян і паломників

Спершу в столиці відкрили центр вакцинації від COVID-19 в Патріаршому соборі Воскресіння Христового (УГКЦ), який розташований за адресою вулиця Микільсько-Слобідська, 5. Від 7 листопада він працює щодня з 10:00 до 17:00.

Парафіяни можуть прищепитися там препаратами CoronaVac і AstraZeneca. На сайті святині йдеться, що для вакцинації необхідно записатися через Helsi.

Патріарший Собор Воскресіння Христового в Києві (фото: ugcc.ua)

Голова МОЗ України Віктор Ляшко у своєму Facebook тоді подякував патріарху УГКЦ Святославу за ініціативу та закликав інші церкви наслідувати приклад, а також пообіцяв безперебійну поставку вакцин в нові пункти.

Незабаром схожі пункти вакцинації відкрили в церквах Запоріжжя. Як повідомили в прес-службі міськради, один з них в Соборі Святої Трійці (ПЦУ) на вулиці Культурна, 101а, де можна прищепитися щонеділі з 9:00 до 16:00...

Собор Святої Трійці в Запоріжжі (фото: pcu-zp.com.ua)

...а другий - у Свято-Покровському соборі (УПЦ МП) за адресою проспект Соборний, 37, і теж по неділях з 8:00 до 13:00.

Свято-Покровський кафедральний собор у Запоріжжі (фото: Сергій Половко / uk.wikipedia.org)

З 10 листопада запрацював також пункт вакцинації в знаменитому Марійському духовному центрі "Зарваниця" (УГКЦ) у Тернопільській області, місці паломництва. Там вже стали прищеплювати всіх бажаючих після богослужіння працівники мобільної бригади

"Практично всі священники УГКЦ вакцинувалися на початках, як лідери думок. Так само ПЦУ. Зараз вони сприяють тому, що надають приміщення в Зарваниці", - цитує видання 0352.ua начальника управління охорони здоров'я Ольгу Ярмоленко.

Вона додала, що графік роботи мобільної бригади там залежить від заходів на території Марійського центру, а на вихідних медики працюватимуть посилено.

"Вакцинацію релігія сьогодні трактує як любов до ближнього. Кожен, хто вакцинується, проявляє любов до ближнього", - зазначила чиновник.

Марійський духовний центр "Зарваниця" під Тернополем (фото: 0352.ua)

Позиція всіх Церков в Україні щодо вакцинації від коронавірусу

Тут варто нагадати, що ще в лютому Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій у своїй заяві про початок процесу вакцинації від COVID-19 в Україні схвально висловився про кампанію з щеплення, і звернула увагу на необхідність забезпечити в цьому питанні добровільність.

"У боротьбі проти коронавірусної загрози настав новий етап, який, за свідченням фахівців, є найбільш ефективним - противірусна вакцинація населення. Підходячи до цього етапу, ми стараємося і тут допомогти суспільству, державній владі та місцевому самоврядуванню отримати перемогу над пандемією.

Імунізація - це перевірений більше ніж столітнім досвідом людства шлях до суспільного здоров'я. Також засвідчуємо нашу спільну позицію, що вакцинація, як медична процедура, не має релігійної складової та не перешкоджає реалізації свободи віросповідання.

Заборони вакцинації в наших канонічних нормах немає, оскільки це питання належить до компетенції фахівців-медиків", - йдеться в тексті документа.