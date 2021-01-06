Церемонію "Греммі" перенесли через коронавірус: названа дата

63-а церемонія вручення музичної премії "Греммі" перенесена через пандемію коронавірусу на березень 2021 року. Таке рішення прийняла Академія звукозапису США й оголосила нову дату заходу - 14 березня.

"Після обговорень з експертами в галузі охорони здоров'я, ведучими церемонії та виконавцями, які повинні виступати, ми переносимо трансляцію 63-й церемонії вручення нагороди на 14 березня 2021 року", - цитує організаторів CNN.

Нагадаємо, що раніше премію переносили на 31 січня, але у сформованих умовах проведення заходу неможливо.

Нагадаємо, що музична нагорода американської Академії звукозапису існує з 1958 року. Вже відомий ведучий премії - це буде шоумен The Daily Show Тревор Ноа.

"Греммі" присуджується щорічно в 108 категоріях 30 музичних жанрах за голосуванням уповноважених членів Академії звукозапису.

Найпрестижнішими вважаються 4 нагороди (The Big Four): Запис року; Альбом року; Пісня року; Кращий новий артист або музичний колектив.

Нагадаємо, вручення премії "Золотий глобус" у 2021 році перенесли через пандемії коронавірусу.