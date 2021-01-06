ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Церемонію "Греммі" перенесли через коронавірус: названа дата

Середа 06 січня 2021 09:18
Церемонію "Греммі" перенесли через коронавірус: названа дата
Щорічну церемонію "Греммі" перенесли на березень 2021 року (колаж РБК-Україна_
Автор: Людмила Жукова

63-а церемонія вручення музичної премії "Греммі" перенесена через пандемію коронавірусу на березень 2021 року. Таке рішення прийняла Академія звукозапису США й оголосила нову дату заходу - 14 березня.

"Після обговорень з експертами в галузі охорони здоров'я, ведучими церемонії та виконавцями, які повинні виступати, ми переносимо трансляцію 63-й церемонії вручення нагороди на 14 березня 2021 року", - цитує організаторів CNN.

Нагадаємо, що раніше премію переносили на 31 січня, але у сформованих умовах проведення заходу неможливо.

Нагадаємо, що музична нагорода американської Академії звукозапису існує з 1958 року. Вже відомий ведучий премії - це буде шоумен The Daily Show Тревор Ноа.

"Греммі" присуджується щорічно в 108 категоріях 30 музичних жанрах за голосуванням уповноважених членів Академії звукозапису.

Найпрестижнішими вважаються 4 нагороди (The Big Four): Запис року; Альбом року; Пісня року; Кращий новий артист або музичний колектив.

Нагадаємо, вручення премії "Золотий глобус" у 2021 році перенесли через пандемії коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся