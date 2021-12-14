Ціни на мандарини злетять на 30%: скільки коштуватимуть до свят

За словами експерта, Ціна за один кілограм мандарин до кінця 2021 року може зрости на 30% - до 50 гривень.

Вона зазначає, що причиною зростання ціни стає підвищений попит на ці фрукти.

"Досвід минулих років показує, що ціна на даний продукт може зрости до 30% в порівнянні з ціною на початку грудня через підвищений попит з боку споживачів. Тому можна очікувати, що ближче до свят ми можемо мати середню ціну на мандарини в районі 50 грн/кг", - зазначила Литвин.

А ось вартість інших цитрусових напередодні свят може знизитися. Це торкнеться апельсинів і лимонів.

"Зазвичай ціна на апельсини знижується на 8% і на новорічні свята можемо мати середню ціну на рівні 35 грн/кг, а на лимони – на 7% до 37 грн/кг", - підкреслила фахівець.

Вона пояснила, що зниження цін на інші цитрусові пов'язано з тим, що споживачі напередодні свят віддають перевагу мандаринам.

Варто відзначити, що ціни на мандарини на початку грудня трохи знизилися, і зараз улюблений новорічний фрукт продають в середньому від 37 до 42 гривень.