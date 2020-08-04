Ціни космічні, медузи моторошні: туристи шоковані відпочинком в Кирилівці (відео)

Турист Андрій Новіков розповів про відпочинок у курортній Кирилівці. Він зазначив, що в морі дуже багато медуз, частину з них виносить хвилями на берег, де від них страшний сморід. Також ці медузи дуже сильно жалять і залишають на тілі опіки.

Як розповів Новіков у своєму відеоблозі на YouTube, погода на курорті чудова, але на цьому всі принади відпочинку закінчуються. Ціни на продукти та житло відпочивальників шокують.

"Ціни настільки завищені! Ціна – якість не відповідають в Кирилівці. Кошмар якийсь, насправді з цінами. Піти в Аквапарк на цілий день коштує 590 гривень, а на пляжі покататися на гірці за одну годину коштує 100 гривень. Кожен намагається заробити, як може. Як 10 років тому, так і зараз, все якесь обшарпане. Люди все одно їдуть відпочивати, вибір невеликий", - розповів блогер.

Новіков додав, що хотів поїхати на острів Бирючий, але з'ясувалося, що платити потрібно не за машину, а за кожну людину окремо. Він зазначив, що швидше за все ця поїздка в Кирилівку для нього остання.

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У коментарях його підтримали й інші туристи, які також поскаржилися на високі ціни та велику кількість медуз.

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