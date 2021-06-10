Центрів вакцинації в Україні стане більше: де можна зробити щеплення на цих вихідних

Вакцинація від коронавірусу в Україні набирає обертів і Центри для жителів країни стали відкривати не тільки у Львові та Києві. Найближчими вихідними будуть відкриті додаткові центри для отримання безкоштовних щеплень у 14 областях України.
Про це розповіли в повідомленні пресслужби Центру громадського здоров'я і дали список міст, де можна отримати першу дозу вакцини.
У найближчі вихідні, 12 і 13 червня, українці зможуть отримати першу дозу вакцини від коронавірусу безкоштовно в таких містах:
Львів – 3
Львівська область - 8 центрів, у тому числі по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді.
Одеса – 4
Одеська область - 7 центрів, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі.
Полтава – 1
Полтавська область - 5, по одному в Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.
Херсон - 3 центри
Чернівці - 2 центри
Київ - 1 центр
Київська область - по одному в Броварах і Білій Церкві
Тернопіль - 1 центр
Рівне - 1 центр
Дніпро - 1 центр
Хмельницький - 1 центр
Житомир - 1 центр
Черкаси - 1 центр
Маріуполь - 1 центр
Варто зазначити, що в списку немає Харкова, Івано-Франківська, Миколаєва, Луцька, Сум, Чернігова та інших міст.
Всі щеплення будуть робити мобільні бригади й використовувати препарат CoronaVac / Sinovac Biotech.
У Центрі також нагадали, що вакцинуватися зможуть громадяни, які записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19 в додатку або через сайт "Дія", а також через контакт-центр МОЗ.
"Пріоритет надається особам старшого віку. Вибирати вакцину в масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна вакцина, яка є в наявності в Україні", - зазначили в ЦГЗ.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на курортах Херсонської області відкриють пункти COVID-вакцинації для всіх бажаючих.