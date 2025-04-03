В центре Киева напали на актера-ветерана: за него вступилась только девушка

Украинский актер и ветеран войны Сергей Борденюк (Борис Бордюжа) рассказал о том, что на него напали в центре Киева.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его публикацию в Instagram.

Вчера Борденюк поехал за покупками в один из столичных супермаркетов и после этого с ним случилась неприятная ситуация, из-за которой он чуть не попал в ДТП.

"Еду после закупки в супермаркете "Сільпо" на Борщаговской в ​​сторону своего дома, выскакивает авто. Не сбавляя скорости, вклинивается в поток с Борщаговской улицы на улицу Гетьмана, что на Индустриальном мосту в сторону Севастопольской площади. Своими действиями провоцирует меня на экстренное торможение и по левую сторону грузовика", - отметил актер.

Борденюк указал водителю автомобиля на то, что он нарушил ПДД. Пассажир, который ехал в этой машине, начал вести себя неадекватно: подбежал к актеру, начал угрожать и попытался его ударить.

"Пассажир выскочил, подбежал ко мне, поскольку я просто открыл окно. Первое, что он сделал, замахнулся и хотел меня ударить. Я отразил левой рукой его удар и хотел выйти из машины. Подбежал водитель, и они вдвоем блокировали меня на водительском сиденье. Но я смог выйти из машины. Началась перепалка", - отметил Сергей Борденюк.

Примечательно, что нападавшие говорили с ним на русском языке. Не остановило их и тот факт, что на машине был знак "человек с инвалидностью".

Примечательно, что за ветерана войны заступилась проезжавшая мимо девушка. Именно она засняла все на телефон.

"Невероятная благодарность девушке, которая просто ехала по делам, находилась в другом потоке", - отметил он.

Осторожно! На видео есть ненормативная лексика!

Позже Борденюк вышел на связь и сообщил, что он написал заявление в полиции и виновников уже нашли.



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Что известно о Сергее Борденюке

Борденюк родился в 1963 году. Снимался в кино, сериалах, клипах, работал моделью. Известен также как Борис Бордюжа.

В 2021 году закончил курсы актерского мастерства в Beat Production Studio под руководством Михаила Мискуна. Затем играл в театре-студии BEAT.



Борденюк снимается в кино и работает моделью (фото: facebook.com/ Борис Бордюжа)

До начала полномасштабного вторжения РФ Борденюк был также предпринимателем, имел несколько партнерских компаний, которые предоставляли услуги по ремонту и строительству, изготовлению и монтажу окон, дизайну и декорированию.

24 февраля 2022 года стал волонтером, а со временем присоединился к ВСУ.

С первых дней войны стал водителем гражданской организации "Жіночий ветеранський рух".

8 мая 2022 года стал добровольцем, членов эвакуационного экипажа. В сентябре 2022 стал военным ВСУ с позывным "Артист". Воевал на Харьковском направлении.



Ветеран Сергей Борденюк (фото: facebook.com/ Борис Бордюжа)

Получил серьезное ранение - минно-взрывную травму правой руки во время штурмовой операции под Авдеевкой. Сначала руку хотели ампутировать, однако потом врачам удалось ее спасти. Борденюк прошел длительную реабилитацию и сейчас продолжает восстанавливаться.