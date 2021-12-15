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У центрі Тернополя хлопець облив фарбою пам'ятник Степану Бандері: вандал потрапив на відео

Автор: Роман Мирончук

У вівторок, 14 грудня, в центрі Тернополя невідомий облив червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері. Інцидент стався о 12: 11 на вулиці Соломії Крушельницької біля парку імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Факт осквернення пам'ятника помітили поліцейські, які і викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці обстежують навколишню територію, опитують людей.

У Тернополі вандал облив фарбою пам'ятник Степану Бандері (фото: tp.npu.gov.ua)

Крім того, вони переглядають відео з камер спостереження, на якому видно, як хлопець здійснює свої хуліганські дії.

У Тернополі вандал облив фарбою пам'ятник Степану Бандері (фото: tp.npu.gov.ua)

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

У Тернополі вандал осквернив пам'ятник Степану Бандері (відео: YouTube)

Нагадаємо, на Байковому кладовищі орудують вандали, які паплюжать пам'ять знаменитих українців. Невідомі вкрали бронзовий бюст, який був встановлений на могилі українського письменника і драматурга Івана Кіндратовича Микитенка.

Ми також писали про те, що в Луцьку хлопець розмалював нову зупинку. При цьому мати привела його до Муніципальної варти. В якості покарання підліток буде відмивати всі зупинки в місті. Варто зазначити, що хуліган вчитися в коледжі.

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Тернопільвандали