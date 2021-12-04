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У центрі Рівного вандали розбили ханукію і залишили записку (фото)

Автор: Володимир Костирін

У центрі Рівного на Майдані Незалежності скоїли акт вандалізму і пошкодили Менору - була розбита велика частина ханукальних світильників (Ханукія), а також пошкоджений розподільний щит.

Про це 4 грудня передали на сайті Об'єднаної Єврейської Громади України.

Зазначається, що про інцидент стало відомо сьогодні вранці, і випадок став вже п'ятим по всій Україні фактом пошкоджень Ханукій за це велике єврейське свято - воно почалося 28 листопада і триватиме до вечора 6 грудня.

Також з'явилися фото з постраждалою ханукією. На знімках видно, що більшість світильників були пошкоджені.

У Рівному вандали пошкодили ханукію (фото: t.me/UJCUkraine)

Рівненська єврейська громада викликала на місце НП наряд патрульної поліції для складання заяви.

Правоохоронці розпочали провадження, а також опитали свідків.

Поліція Рівного шукає винних у пошкодженні ханукії (фото: radiotrek.rv.ua)

Також у Громаді з посиланням на слова очевидців розповідають, що на Ханукії невідомим або невідомими була залишена записка з таким антисемітським приблизним змістом: "Юдеї зловживають нашою толерантністю".

Тепер поліція шукає зловмисників, всі обставини вивчаються.

Нагадаємо, що на свято Хануки свічка у свічнику символізує допомогу, світло, що люди поширюють, допомагаючи один одному. Експерти пояснюють, що їх запалюють щодня по одній додатковій в ханукії, що має показувати, як маленькими кроками можна подарувати світу більше світла.

Раніше ми писали, що торік у Києві вандал повалив ханукальний світильник та похвалився відео, викликавши масу обурення українців у мережі. Тоді поліція розшукала чоловіка і повідомила про підозру в діях, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, і справою зайнявся суд.

Можливі санкції за статтею - штраф у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; позбавлення волі терміном до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи без такого.

Додамо також, що днями в Дніпрі затримали підозрюваних, які повалили Ханукію.

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Рівневандали