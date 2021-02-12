RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У центрі Полтави влаштували стрілянину на честь весілля сестри учасника резонансної перестрілки (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Полтаві гості на весіллі влаштували стрілянину в центрі міста сьогодні вдень - стрільцем виявився водій авто з весільного кортежу, який вирішив відкрити вогонь під час їзди. Такі "розваги" під час святкування одруження зняли на відео самі гуляки, після чого виклали ролик в мережі.

Про це 12 лютого передає місцеве видання "Полтавщина".

Популярні новини
Весни в Україні нормальної не буде, а тепло прийде тільки в травні: новий прогноз 11 лютого 2021
Цей симптом говорить про небезпечну хворобу печінки: терміново до лікаря! 10 лютого 2021
Дружина Медведчука Марченко знову звернулася до українців: я вручаю вам свою помсту 09 лютого 2021
У метро Києва – колапс, люди злі: відео з "Контрактової площі" 09 лютого 2021
У метро Києва - новий колапс: фото величезних черг 10 лютого 2021
Кабелі ріжте, розбирайте, ламайте: робітники розповіли правду про палац Путіна 10 лютого 2021
Квашена капуста може бути дуже небезпечною: дієтологи повідомили, кому її не можна їсти 11 лютого 2021
Лікарі назвали найкорисніші молочні продукти, які сповільнюють старіння 09 лютого 2021
Лікар назвав кращий захист від коронавірусу: ефективніше, ніж звичайні маски 11 лютого 2021
"Укрзалізниця" вляпалася в новий скандал: пасажири поскаржилися на укуси 09 лютого 2021

Як з'ясувалося, "святкова стрілянина" пролунала в честь весілля сестри Олександра Винниченка - одного з п'яти обвинувачених у стрільбі на пляжі "Дублянщина" в мікрорайоні Центр влітку 2017-го, в результаті чого тоді був убитий чоловік, а також поранений 7-річний хлопчик і ще четверо дорослих.

Судячи з кадрів з відео, яке зняла пасажирка авто, з якого стріляли, чоловік тримав у руці предмет, схожий на перероблений стартовий пістолет Retay XR9.

Нагадаємо, що в серпні 2017 року у Полтаві на пляжі річки Ворскла сталася перестрілка, в результаті якої загинула людина поранена дитина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПолтавасвадьбаинцидентСтрільба
Читайте також
Киянин підірвав себе на дитячому майданчику: друг загиблого назвав причину трагедії
В Тернополі спортивний інструктор обстріляв дітей: нові деталі кричущого інциденту
Прогноз погоди