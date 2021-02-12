У центрі Полтави влаштували стрілянину на честь весілля сестри учасника резонансної перестрілки (відео)

Як з'ясувалося, "святкова стрілянина" пролунала в честь весілля сестри Олександра Винниченка - одного з п'яти обвинувачених у стрільбі на пляжі "Дублянщина" в мікрорайоні Центр влітку 2017-го, в результаті чого тоді був убитий чоловік, а також поранений 7-річний хлопчик і ще четверо дорослих.

Судячи з кадрів з відео, яке зняла пасажирка авто, з якого стріляли, чоловік тримав у руці предмет, схожий на перероблений стартовий пістолет Retay XR9.