У центрі Одеси знайшли рештки стародавньої фортеці

У центрі Одеси археологи знайшли рештки стародавньої фортеці. Передбачається, що саме з неї могла зародитися "Південна Пальміра".

Як повідомляє Сьогодні, унікальне відкриття було зроблено прямо під Приморським бульваром. Рештки стародавньої споруди знаходилися на глибині кількох метрів під землею.

Студенти-історики та археологи щодня відкопують по кілька тонн землі поруч з пам'ятником Дюку де Рішельє. На цей момент вже вдалося розкопати залишки валів артилерійської батареї. Вона була зведена одним із засновників міста - Францем де Волланом.

В Одесі знайшли рештки стародавньої фортеці (фото: bessarabia.ua)

Серед цікавих знахідок також фрагменти кераміки, амфор, скіфського фаянсу.

Вчені говорять, що якщо палац все ж знайдуть, він може стати новою туристичною Меккою в самому центрі Одеси.

"Ось ми вибрали відповідне місце, яке імовірно є воротами. Розбили розкопки і зараз десь наближаємося до того горизонту, де ця аномалія загалом проявилася", - каже доктор історичних наук Андрій Красножон.

Розкопки в центрі Одеси (фото: bessarabia.ua)

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