У центрі Львова таксист жорстоко побив клієнта: очевидці зняли інцидент на відео

У Львові неадекватний водій однієї з фірм таксі побив клієнта прямо на очах у перехожих. Очевидцям вдалося зняти на відео весь інцидент.

26-річний житель Львова Айтал Сергєєв розповів, що сталося в той вечір і повідомив, що вже написав заяву в поліцію. Він розмістив на Facebook фото, де видно, як він постраждав від рук водія.

Сергєєв зазначив, що ввечері 7 листопада він викликав машину за допомогою сервісу Bolt і поставив позначку, що буде з собакою. В послугах цієї служби є така функція – перевезення домашніх улюбленців. Проте водій відмовився перевозити тварину.

"Вийшовши з машини, я голосно закрив двері, на що водій відреагував дуже буйно і почав бити в обличчя. Я намагався захиститися, але не нанести пошкоджень нападникові. Водій повалив мене на землю і намагався бити ногами в обличчя. На той час дівчина викликала поліцію", - написав молодий чоловік.

Після цього водій спробував сісти в машину і поїхати, але Сергєєв вирішив його зупинити.

"Я вибіг перед машиною, щоб його зупинити, він провіз мене кілька метрів на капоті, я зачепив двірник. Після цього він знову вийшов з машини та почав бити сильніше, кидати на проїжджі машини поряд. Я використовував проти нього перцевий балончик, але вітер відніс більшість газу в нашу сторону, і водій встиг сісти в авто і сховатися з місця події", - додав постраждалий і зазначив, що швидше за все водій був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Після цього Сергєєв поїхав у лікарню швидкої допомоги, зняв побої. У нього діагностували гематому на оці, перелом носа і пошкодження зуба. Він написав заяву в поліцію. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК.

Сергєєв зазначив, що не вперше замовив послуги таксі з перевезенням тварини. Собака завжди на повідку і при вимозі – він відразу одягав на собаку намордник. Раніше водії могли просто відмовитися від перевезення тварини, але до конфліктів жодного разу не доходило.

В службі таксі також відреагували на сумний інцидент і повідомили, що даний водій вже заблокований.

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