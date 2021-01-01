У центрі Львова п'яний "Санта Клаус" влаштував стрілянину (фото)

У Львові п'яний чоловік влаштував стрілянину з травматичного пістолета прямо на вулиці. Інцидент стався у новорічну ніч в центрі міста.

Про це 1 січня передали у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Зазначається, що правоохоронці близько половини другого ночі при виході з магазину на проспекті Шевченка почули постріли, після чого поспішили на їх звук. Виявилося, що чоловік, який приїхав з іншої області, вирішив постріляти зі свого пістолета Форт-17Р.

Турист так і розгулював зі зброєю в руках центральною частиною міста. На голові у нього була шапка-ковпак Санта Клауса синього кольору.

"Чоловік поводився агресивно і перебував у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Порушника затримали. На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції.

Як виявилося, у 37-річного "стрілка" крім травмата також були два магазини, в якому знаходились 16 патронів, а також, ще 6 в стволі пістолета і патрон в патроннику.

У відділенні на чоловіка склали протокол за ст. 174 (Стрільба з пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях) КУпАП.

Зброю вилучили до рішення суду.

У центрі Львова п'яний турист влаштував стрілянину з травмата (фото: facebook.com/lvivpolice)

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