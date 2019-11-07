У центрі Львова сталася масова бійка футбольних фанатів (відео)

Вчора, 6 листопада, близько 23:00 у центрі Львова футбольні хулігани влаштували масову бійку. У бійці брало участь близько 100 осіб з України, Франції та Німеччини.

В результаті інциденту травми отримали також два співробітники поліції, які намагалися зупинити молодих людей. Під час бійки поліція затримала 12 осіб, четверо з них виявилися мешканцями Львова у віці від 20 до 22 років, а решта були іноземці.

Бійка у Львові (відео: facebook.com/ukrultras)

В даний момент поліція встановлює особистості всых причетних до заворушень. За словами очевидців, люди побили поліцейську машину і одному правоохоронцю розбили голову.

Нагадаємо, що в Києві охоронець нічного клубу побив до смерті відвідувача. Між 23-річним відвідувачем клубу і охоронцем виник словесний конфлікт, який на вулиці переріс в поставку. Молодий чоловік отримав травму голови, яка виявилася не сумісною з життям.

Раніше повідомлялося про те, що з'явилося відео масштабної бійки зі стріляниною в ресторані Києва MisterCat, який знаходиться на Оболонському проспекті, 26.

Ми також писали про те, що Павелко і Суркіси влаштували бійку на стадіоні НСК "Олімпійський" під час футбольного матчу між збірною України та Португалією.