У центрі Львова дівчині на голову впав камінь: подробиці (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Дівчині розбив голову елемент фасаду будівлі, що відвалився

На дівчину впав камінь прямо на голову в центрі Львова. Інцидент стався близько першої години дня на площали Міцкевича, 6/7 (біля Split). Про це розповів депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

Також він опублікував фото з місця події.

Постраждалу 27 травня госпіталізували з діагнозом струс головного мозку.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

За словами голови Галицької райадміністрації Андрія Зозулі, комунальники обстежують будинок, з якого обвалився елемент фасаду, передає місцеве видання Varta1.

В цьому будинку ще в минулому році на замовлення управління охорони історичного середовища почалися роботи по ремонту даху. Зараз будівля в будівельних лісах.

На момент падіння каменю на місці працювали ремонтні бригади.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Треба сказати, що подібні інциденти, на жаль, трапляються не рідко. Нещодавно у самому центрі Одеси від аварійного балкона будинку звалився цегла і влучила прямо по голові людині, яка проходила вздовж споруди.

Взимку у Львові обвалився балкон, і падаючі камені зачепили жінку, яка проходила повз. Ми також повідомляли про те, що в Києві на голову перехожим можуть впасти навіть санчата, які звисають на балконі.

Також ми писали про те, що в селищі Коломак Харківської області маленькій трирічній дівчинці впав на голову телевізор, після чого дівчинка була доставлена в реанімацію.