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У центрі Києва виявили небезпечну знахідку: фото і деталі НП

STYLERПодії    08.02.2020 - 14:27
У центрі Києва виявили небезпечну знахідку: фото і деталі НП
У Києві знайшли колби з отруйною речовиною (фото: Інформатор)

У центрі Києва виявили коробки з надзвичайно токсичною речовиною

У центрі Києва виявили небезпечну знахідку. На підозрілі коробки на одному із складських приміщень натрапив чоловік, який і викликав екстрені служби. Деталі події - в матеріалі Styler.

НП сталася в п'ятницю, 7 лютого, у будівлі на вулиці Лаврська. Чоловік виявив три коробки, в яких знаходились великі колби. Їх вміст викликав у нього підозру, повідомляє Інформатор.

Як виявилося під час з'ясування обставин, чоловік - це працівник підприємства, якому доручили розібрати складські приміщення.

Всі коробки дуже старі, але за попереднім оглядом упаковані герметично. Токсичні речовини транспортували в безпечне місце. Про те, звідки на складі в центрі Києва взялися три великі колби зі ртуттю, належить з'ясувати правоохоронним органам.

У центрі Києва виявили небезпечну знахідку: фото і деталі НП

У Києві знайшли колби зі ртуттю (фото: Інформатор)

До речі, раніше Уляна Супрун розповіла, що ртуть може міститися не тільки в побутових ртутних термометрах, але і в деяких харчових продуктах. Крім того, ексміністр охорони здоров'я розповіла, як правильно прибрати ртуть від розбитого термометра, і в яких випадках варто викликати ДСНС.

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