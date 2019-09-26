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У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа: подробиці НП (відео)

STYLERПодії    26.09.2019 - 08:47
У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа: подробиці НП (відео)
У Києві на Поштовій площі сталася пожежа (Фото: колаж РБК-Україна)

Дим від пожежі накрив частину Подолу

У Києві сталася велика пожежа на Поштовій площі, якій було присвоєно ранг підвищеної складності. Загорілася одна одноповерхова будівля на причалі річкового вокзалу, і незабаром вогонь поширився на другу. Про це передали в прес-службі ДСНС столиці.

У мережі показали фото і відео масштабної пожежі в центрі міста.

Як повідомляють рятувальники, в результаті інциденту, на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Пожежа спалахнула вже під ранок 26 вересня - близько 05:00 до ДСНС надійшов виклик про подію, і для ліквідації загоряння були стягнуті додаткові сили пожежників.

Зазначається, що загальна площа займання склала близько 300 "квадратів".

    У Києві сталася велика пожежа на Поштовій площі (Фото: kiev.informator.ua)

    Рятувальники не могли повноцінно приступити до ліквідації загоряння, бо будівля була під напругою, передає "Інформатор".

    Електрики приїхати на місце НП оперативно не змогли, і в підсумку локалізувати пожежу рятувальникам вдалося тільки в районі шостої ранку, а повністю ліквідувати - о 06:20.

    Для гасіння пожежі були задіяні 35 співробітників ДСНС і 9 одиниць техніки.

    У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа: подробиці НП (відео)

    У Києві сталася велика пожежа на Поштовій площі (Фото: kiev.informator.ua)

    Через пожежу дим накрив практично всю Контрактову площу і старий Поділ.

    При проведенні робіт із гасіння полум'я було частково обмежено рух по набережному шосе.

    У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа: подробиці НП (відео)

    У Києві сталася велика пожежа на Поштовій площі (Фото: kiev.informator.ua)

    На місці події чергували медики та патрульні.

    Зараз правоохоронці встановлюють причину займання. Деталі та обставини інциденту з'ясовуються.

    У Києві сталася велика пожежа на Поштовій площі (Відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

    Нагадаємо, що 11 вересня в селі Нові Соколи Київської області за 50 кілометрів до Чорнобиля сталася лісова пожежа. До гасіння були залучені 62 чоловікта 11 одиниць техніки, з них 2 літаки АН-32П і вертоліт МІ-8.

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