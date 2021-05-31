У центрі Києва ворони напали на чоловіка: відео стривожило користувачів мережі

Сьогодні, 31 травня, в центрі Києва дві великі ворони напали на перехожого. Інцидент стався на вулиці Саксаганського, коли чоловік просто спокійно йшов по тротуару.
Відео цього випадку опублікував "Типичный Киев" на своїй сторінці в Facebook.
Після того як птахи атакували перехожого, він кинувся тікати, але ворони продовжували летіти за ним. На щастя, йому вдалося втекти.
У Києві ворони атакували чоловіка (відео: facebook.com/kievtypical)
Користувачі мережі прокоментували дане відео і зазначили, що останнім часом зросла кількість нападів ворон на людей.
Масове нашестя ворон, було таке пару днів назад, дві ворони ніби грали і летіли за мною від дерева до дерева, було стрьомно ...
Таким чином ворони захищають гніздо або пташенят. Швидше за все десь сиділо пташеня, яке вчиться літати. У нас у дворі кілька років поспіль так було;
Якщо чесно - ворони зараз дуже небезпечні. Їх реально багато розвелося, вони збираються в зграї. І нападають на людей (може і захищають свої гнізда, але люди від цього страждають);
В радіусі 20 м. ворони нападають якщо випало або не може злетіти пташеня. У мене таке було, причому вони дуже добре запам'ятовують людей. Територія їх проживання поділена на сектори. Ми потім і їсти приносили, щоб не нападали нічого не допомогло і до їжі не торкаються. Довелося міняти маршрут;
Зараз у ворон маленькі воронята і вони тільки вчаться літати тому природа їх змушує охороняти діток. Вигрібають від ворон всы, і кішки, і білки якщо наближаються до гнізда. У мене один раз на річці над головою ворониха пролетіла попередила, щоб я ближче не йшов. Знаєте, стрьомно так пролетіла, що я повернув в інший бік.