У центрі Києва ворони напали на чоловіка: відео стривожило користувачів мережі

Сьогодні, 31 травня, в центрі Києва дві великі ворони напали на перехожого. Інцидент стався на вулиці Саксаганського, коли чоловік просто спокійно йшов по тротуару.

Відео цього випадку опублікував "Типичный Киев" на своїй сторінці в Facebook.

Після того як птахи атакували перехожого, він кинувся тікати, але ворони продовжували летіти за ним. На щастя, йому вдалося втекти.

У Києві ворони атакували чоловіка (відео: facebook.com/kievtypical)

Користувачі мережі прокоментували дане відео і зазначили, що останнім часом зросла кількість нападів ворон на людей.