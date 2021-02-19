В центрі Києва водій-іноземець вбив пішохода ударом у шию (відео)

З чого все почалося

Подія сталася близько 15:00 біля театру ім. Івана Франка.

"Особа неслов‘янської зовнішності біля театру Івана Франка вдарила чоловіка. На жаль, удар виявився смертельним. Лікарі швидкої допомоги не змогли врятувати чоловіка. Сам же "боєць" з місця втік", - йдеться у повідомленні.

Що стало причиною конфлікту - не відомо.

"Схоже, що не поділили хто кого пропускатиме на пішохідному переході, і пішло-поїхало..." - кажуть очевидці.

Відео смертельної бійки опубліковано у соціальних мережах. Його можна побачити за посиланням. Попереджаємо, що людям зі слабкою психікою краще не дивитися ролик!

Додамо, що відразу після події було введено план "перехоплення" і за півгодини водія-вбивцю упіймали.

Водія-вбивцю затримали (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як затримували убивцю

У поліції вже розповіли деталі затримання злочинця.

"Момент інциденту зафіксували камери відео спостереження, у столиці була введена спеціальна поліцейська операція та орієнтовано всі наряди поліції Києва", - йдеться у повідомленні прес-служби столичної поліції.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що завдяки відеокамерам, встановленим у столиці у рамках програми "Безпечне місто", правоохоронці швидко встановили марку та державний номерний знак автомобіля і напрямок його руху.

"Згодом патрульні поліцейські транспортний засіб виявили та затримали на перехресті вулиць Братиславська та Стальського. Водієм виявився іноземець 1994 року народження, який проживає в місті Києві. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - додав Крищенко.

Водій, який убив людину в центрі Києва (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Наразі тривають слідчі дії, за результатами яких буде надано правову кваліфікацію події.

Реакція українців на НП

Українці шоковані даним інцидентом.