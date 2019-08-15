У центрі Києва в супермаркеті неадекват побив сім'ю з дитиною: деталі інциденту (відео)

У Києві п'яний неадекват без причини накинувся на сім'ю з трьох людей і влаштував бійку. Інцидент стався в "Сільпо" на Печерську на вулиці Академіка Філатова. Агресивний 43-річний чоловік напав на людей спочатку в приміщенні супермаркету, а потім на вулиці біля їхнього автомобіля. Про це розповіли в прес-службі прокуратури Києва.

Зловмисник затриманий, і правоохоронці вже повідомили йому про підозру.

У мережі з'явилося відео нападу.

Зазначається, що нападник у стані алкогольного сп'яніння в магазині спровокував конфлікт із чоловіком і жінкою, разом з якими була їх 6-річна дитина. Лаючись матом, він став бити їх кулаками і ногами по обличчю та тулубу. Після того, як постраждалі вийшли з приміщення "Сільпо" і вирушили до своєї машини, агресор пішов за ними.

У Києві в "Сільпо" п'яний накинувся на сім'ю з дитиною (Фото: скріншот)

Він став наносити удари по авто, а потім підійшов до чоловіка з дитиною і штовхнув його, після чого тато з малюком впали на землю. У них діагностували перелом ліктьової кістки правого передпліччя зі зміщенням, забій м'яких тканин передньої черевної стінки і рани лівої завушній області.

Поліцейські затримали неадеквата. Були відкриті дві виробництва за хуліганство і "грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом", а також "умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Відео: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Як повідомлялося, нещодавно в Харкові в супермаркеті "Сільпо" в ТРК дві дівчини влаштували різанину.

Також ми писали про те, що раніше в Києві на Лук'янівці в торговому центрі покупця побили прямо на очах у охоронця.