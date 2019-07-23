У центрі Києва суїцидник зіштовхував "копа" з даху та просився до Одеси (відео)

У Києві чоловік вирішив вчинити самогубство і виліз на дах Володимирського ринку. Інцидент стався на вул. Антоновича, 115 ввечері 22 липня. На місце прибули поліцейські та намагалися відрадити його від намірів покінчити з собою і спуститися вниз, однак той став проявляти агресію, через що мало не травмувався один з "копів". Про це передає "Інформатор".

Неадекват буйствував та кричав, що йому потрібно потрапити до Одеси. Варіант покупки квитка чоловік не розглядав і погрожував зістрибнути вниз.

Від патрульних, які прибули на місце, чоловік тікав, вів себе агресивно і нікого не підпускав до себе.

Фото: kiev.informator.ua

Коли до нього спробував піднятися правоохоронець, неадекват вчинив спробу зіштовхнути "копа" з даху. На місце інциденту приїхали рятувальники ДСНС та КАРС.

У підсумку чоловіка вдалося втихомирити і надіти наручники, причому буйного чоловіка допомагав затримати один з очевидців, який заліз на дах.

Суїцидника спустили вниз на ношах. Тепер неадекватом займуться психіатри, так як пояснити свої дії він не зміг.

Зазначається, що чоловік працював будівельником на одній з найближчих будівництв, і йому не виплатили зарплату.

Відео: YouTube / informator.ua

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Дніпрі дівчина після сварки з хлопцем вирішила звести рахунки з життям і втопитися, але на щастя її врятував капітан прогулянкового судна, і робив це кілька разів.

Також ми писали про те, що в квітні в Хмельницькому 24-річний ветеран АТО на Донбасі вирішив покінчити життя самогубством і спробував зістрибнути з балкона багатоповерхівки. Поліцейські і небайдужі перехожі тільки дивом відрадили його від непоправного.

Нагадаємо, не так давно під Дніпром жінка намагалася вчинити самогубство, вистрибнувши з автомобіля на ходу. Коли 39-річна жінка впала на проїжджу частину, на неї здійснила наїзд легковик. На щастя, подія не закінчилося трагедією. Жінка залишилася жива, проте сильно постраждала.