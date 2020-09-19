У центрі Києва сталася жорстка ДТП з трьома авто: з'явилося відео

У Києві сталася потрійна ДТП на бульварі Дружби Народів, в результаті чого постраждав один чоловік і був госпіталізований.

Автомобілі SsangYong, Peugeot і Skoda зіткнулися вночі 19 вересня, передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Після серйозної дорожньої події рятувальникам ДСНС довелося діставати водія Peugeot з транспорту, оскільки чоловіка затиснуло в салоні й він не міг вибратися самостійно.

Як розповів водій "корейця", він рухався з боку мосту Патона в напрямку центру, і біля АЗС йому на зустріч виїхав "француз". Уникнути зіткнення з Peugeot ніяк не вдалося. Сам же водій SsangYong не отримав серйозних травм після аварії та зізнався, що його "врятували ремені безпеки".

Удар був настільки сильним, що авто буквально стало купою металобрухту. Це видно на фото і відео з місця події.

Відео: Потрійна ДТП в Києві сталася на бульварі Дружби Народів

Крім усього іншого, у ДТП також потрапив автомобіль Skoda.

На місці аварії працювали правоохоронці, співробітники ДСНС і медики "швидкої". Всі обставини події з'ясовуються.

В Києві сталася потрійна ДТП (Фото: facebook.com/KyivOperativ / "Варта Голосієво")

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі в страшній ДТП загинули три людини - авто врізалося в рекламний щит і зайнялося, а іноземні студенти в салоні згоріли живцем.

Також ми писали про те, що днями син Шуфрича потрапив у ДТП у центрі Києва.