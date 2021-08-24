ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У центрі Києва після параду облили червоною фарбою постамент з прапором України (фото)

Новость на русском →
Києва, Вівторок 24 серпня 2021 16:21
У центрі Києва після параду облили червоною фарбою постамент з прапором України (фото) Фото: у Києві на Хрещатику скоїли акт вандалізму (facebook.com/kievavtodor)
Автор: Володимир Костирін

У центрі Києва скоєно акт вандалізму - невідомий чоловік після завершення офіційних святкових заходів до 30-річчя Незалежності України на Хрещатику облив червоною фарбою сходи біля КМДА.

Про це 24 серпня передали в комунальному підприємстві "Київвтодор" на станиці в Facebook.

Зловмисник також залив постамент з державним прапором і табличкою "Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року", а біля самої таблички залишив відбиток руки з червоної фарби.

Інцидент був зафіксований правоохоронцями.

Комунальники швиденько прибрали калюжі фарби та відмили забруднений постамент і сходи.

"Після завершення слідчих дій - працівники ШЕУ Шевченківського району оперативно відмили сходи і постамент на вул. Хрещатик, 36", - йдеться в повідомленні.

Також в КП звернулися до поліції з проханням "всебічно й оперативно розслідувати інцидент".

У центрі Києва після параду облили червоною фарбою постамент з прапором України (фото)У центрі Києва після параду облили червоною фарбою постамент з прапором України (фото)У центрі Києва після параду облили червоною фарбою постамент з прапором України (фото)У центрі Києва після параду облили червоною фарбою постамент з прапором України (фото)

У Києві на Хрещатику вандал облив червоною фарбою сходи біля КМДА і постамент з прапором (фото: facebook.com/kievavtodor)

Як повідомлялося, 24 серпня під час параду до Дня Незалежності стався й інший інцидент - чоловік скоїв самоспалення, після чого йому надали медичну допомогу та оперативно госпіталізували.

Нагадаємо також, 23 серпня в центрі Одеси іноземець влаштував провокації під час підняття прапора - чоловік у футболці з прапором Росії поводився неадекватно, провокував людей і ображав українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Парад на День Незалежності
LITE
Свято 24 серпня: що заборонено робити сьогодні і у кого іменини
Свято 24 серпня: що заборонено робити сьогодні і у кого іменини