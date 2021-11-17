У центрі Києва пішохід атакував автомобіль таксі посеред дороги, але поплатився: відео НП

На кадрах видно, що молодий хлопець одягнений не по погоді, бігає по дорозі і розмахує руками.

У якийсь момент перед ним пригальмовує машина служби таксі, так як об'їхати горе-пішохода неможливо.

Наш "герой" користуючись ситуацією відчиняє передні пасажирські двері, але сісти не встигає - водій починає рух.

Пасажир падає, хапаючись за двері. У підсумку таксисту таки вдається позбутися такого попутника. Хлопець залишився сидіти на проїжджій частині далі.

Інцидент стався в районі Бессарабського ринку.

У коментарях користувачі пишуть, що шоковані подією і приписують все впливу наркотичних засобів.