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У центрі Києва в особливому сквері зацвіли гортензії: неймовірні фото

Фото: квітучі гортензії в сквері Києва (Михайло Марків / vechirniy.kyiv.ua)
Автор: Володимир Костирін

У центрі Києва особливий сквер між Софійською та Михайлівською площею розцвів ніжними білосніжними та соковито-зеленими фарбами. Гортензії, що зацвіли, стали новим "магнітом" для туристів і для жителів столиці.

Красиві фото розкішних білих квітів 13 серпня опублікував "Вечірній Київ".

У сквері в самому серці столиці торік була проведена капітальна реконструкція, і зараз задум ландшафтних дизайнерів при його облаштуванні проявився наповну. Так, фахівці продумали місце кожної рослини, його колір і взаємозв'язок з сусідами.

Також варто зазначити, що пишність суцвіть виділяє ошатний ряд дерну з біло-зеленим листям, які ростуть уздовж проїзду. При цьому вздовж вулиці Малої Житомирської гортензії цвітуть поруч з клумбою зі злакових трав.

Гортензії зацвіли у сквері між Софійською та Михайлівською площами (фото: Михайло Марків / vechirniy.kyiv.ua)

Офіційна назва цього квітучого острівця - "Сквер №2 на Володимирському проїзді".

І якщо зазвичай увагу перехожих в цьому місці привертали більше копія Збручанського ідола і фонтан Термена, то зараз особливою прикрасою скверу стали саме білі гортензії, які розрослися з минулого року і розцвіли розкішними білими китицями.

У сквері в центрі Києва зацвіли гортензії (фото: Михайло Марків / vechirniy.kyiv.ua)

На лавках у квітучому сквері можна помітити багато людей, які затримуються, щоб помилуватися красою і насолодитися ароматом квітів. А ще біля клумб розгулюють їх чотирилапі улюбленці, позуючи на фоні гортензій для фото для своїх хазяїв.

Собаки теж оглядають квітучий київський особливий сквер (фото: Михайло Марків / vechirniy.kyiv.ua)

До речі, раніше ми писали, що у Києві з'явився квітучий живий пам'ятник мужності героїв "азовців".

Додамо також, перед тим у Києві з'явилася квіткова клумба у вигляді "русского воєнного корабля".

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Київ