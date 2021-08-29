У центрі Києва неадеквати напали на тролейбус: на допомогу кинувся кур'єр на байку

У центрі Києва два неадеквати накинулися на тролейбус, який вже був не на маршруті, почали кидатися на громадський транспорт, ламати та вибивати двері, а також розбили лобове скло. У ситуацію втрутився кур'єр служби доставки на мотоциклі, який проїжджав повз.

Про це 29 серпня передали в громадській організації " Автопатруль Майдан " на сторінці в Facebook.

Поки небайдужий хлопець втихомирював одного з хуліганів, якого зміг самостійно затримати, інший кинувся до байка кур'єра, і спробував викрасти транспорт, щоб втекти з місця події.

Патрульні, які на той час прибули, зловили і його.

Зазначається, що один зі зловмисників притих відразу, а інший раптово ні з того ні з сього почав хвалитися своєю чоловічою гідністю і розповідати оточуючим його "особливості".

Сам інцидент стався пізно ввечері на вулиці Лаврській. Як з'ясувалося, хулігани розважалися на дискотеці в цьому районі, після чого вирішили продовжити гулянку.

П'яні хлопці, які також могли перебувати в стані наркотичного сп'яніння, поводилися агресивно на вулиці, і спробували сісти в тролейбус прямо на його ходу, а коли водій не відкрив їм двері - вчинили погром.

Неадеквати могли завдати каліцтва водієві громадського транспорту, якби не кур'єр на мотоциклі, який кинувся на допомогу.

Відео: у Києві затримали п'яних хуліганів, які напали на тролейбус