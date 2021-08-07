У центрі Києва неадекват чіплявся до перехожих і вдарив ножем підлітка (відео)

У Києві на Контрактовій площі чоловік біля супермаркету чіплявся до перехожих і погрожував молодим людям розправою, а потім підійшов до підлітка і завдав удару ножем.

Про це 7 червня йдеться в повідомленні " Х_Київ " у Telegram-каналі.

За словами очевидців інциденту, неадекватний чоловік буянив біля магазину "Сільпо". Він розпивав спиртні напої та погрожував людям поруч, що заріже їх.

У певний момент зловмисник дійсно без причини напав на молодика, і штрикнув ножем.

Кияни викликали "швидку допомогу" і поліцію.

Постраждалого хлопця медики змогли відкачати, після чого відвезли в лікарню.

На опублікованому в мережі відео видно, що нападник чоловік лежить на асфальті без свідомості - ймовірно, його "вирубали" знайомі потерпілого, щоб він не поранив інших людей.

Ролик можна подивитися за цим посиланням.

На місці події працювали правоохоронці, деталі та обставини з'ясовуються. Неадекват був затриманий.

Як уточнює "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook, нападником виявився хтось Ревякін Дмитро Олексійович, 1974 року народження.

А хлопець, якого він поранив ножем близько шостої ранку, госпіталізований з проникаючим пораненням живота. Потерпілий 2003 року народження.

Зловмисника відправили в СІЗО, за фактом інциденту було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України.

У Києві неадекватний чоловік поранив ножем молодого хлопця (фото: facebook.com/KyivOperativ)