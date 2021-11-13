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У центрі Києва неадекват кидав з вікна на машини банки і спортивний інвентар

Автор: Володимир Костирін

У центрі Києва чоловік викидав з вікна своєї квартири на 9-му поверсі побутові речі та пляшки прямо на припарковані авто під будинком. У підсумку він пошкодив три машини.

Про це 13 листопада передали в прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався в Печерському районі на вулиці Круглоуніверситетська - на престижних Липках недалеко від урядового кварталу.

До правоохоронців надійшло повідомлення, що невідомий з вікна житлового будинку жбурляє вниз на автомобілі, що стоять, скляні пляшки, банки та спортивний інвентар.

Тоді на місце прибули слідчо-оперативна група разом зі спецназівцями. Вони вирахували адресу проживання порушника, провели затримання в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу, а також обшукали його квартиру.

Хуліганом виявився місцевий житель, 1967 року народження, розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

За фактом події було порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК. Тепер фігуранту, якому загрожує обмеження волі до 5 років, готують повідомлення про підозру.

Також дізнавачі встановлюють мотиви вчинку жителя столиці.

У Києві на Липках чоловік скидав речі на припарковані авто (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Києві в Дарницькому районі посеред ночі евакуатор громив і таранив припарковані авто.

Також ми писали про те, що перед цим у Києві викинули диван з вікна, після чого він повис на дереві.

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Київ