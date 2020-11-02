У центрі Києва чоловік погрожував підірвати кафе: з'явилося відео інциденту

У Києві чоловік захопив кафе в центрі міста. Інцидент стався на бульварі Лесі Українки, в приміщенні вареничної "Катюша". Чоловік зайшов до закладу, влаштував там бешкет і почав погрожувати, що підірве будинок. На момент інциденту в приміщення знаходилися відвідувачі.

Ніяких вимог він не висував і за деякими даними, невідомий чоловік – колишній учасник АТО. На місце події була викликана слідчо-оперативна група, рятувальники та поліція. Деталі повідомили на сторінці Національної поліції Facebook.

Після ретельної перевірки, співробітники правоохоронних органів змогли потрапити всередину приміщення. Ніяких вибухових пристроїв у чоловіка не було виявлено. Перевірка всіх підсобних приміщень на цей момент триває.

В Національній поліції повідомили, що злочинця затримали. Ним виявився уродженець Івано-Франківської області 1987 року народження. На місці з ним працюють співробітники правоохоронних органів. Мотиви та причини такого вчинку на цей час невідомі.

За словами очевидців, після затримання чоловік сидів за столиком і постійно хрестився.

В центрі Києва чоловік погрожував підірвати кафе

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Борисполі невідомий чоловік затягнув у підвал 14-річну дівчинку і спробував її зґвалтувати.

А також ми писали про те, що співробітникам Національної поліції довелося перекрити міст Патона у Києві через загрозу мінування.