У центрі Києва мажор обстріляв дорожників: цинічна поведінка вражає (відео)

У Києві чоловік обстріляв дорожників в Печерському районі, які виконували ремонтні роботи. В результаті інциденту один з комунальників отримав поранення в ногу. Поліція змогла затримати стрілка протягом години.
Відео моменту конфлікту між чоловіком і дорожниками опубліковано на Facebook-сторінці "dtp.kiev.ua".
Зазначається, що після нападу на робітників водій автомобіля "Рено" сів у транспорт і поїхав. Пізніше машину вдалося виявити на вулиці Бастіонна.
Попередньо встановлено, що стрілок пересів у авто Volkswagen "Жук" - очевидно, намагаючись "замести сліди".
Затримати зловмисника вдалося на проспекті Лобановського.
На кадрах видно, як чоловік, уже в наручниках, спокійно ходить біля поліцейських, посміхаючись.
Відео: у центрі Києва "мажор" обстріляв дорожників 21 квітня
У мережі теж звернули увагу на таку нахабну цинічну поведінку затриманого - українці висловлюють думку, що "мажор", по всій видимості, впевнений у своїй безкарності.
Як зауважив блогер і юрист Клим Братківський, коментуючи інцидент, "ще не вистачає легалізації вогнепальної короткоствольної нарізної зброї, і все буде в крові".
У Києві "мажор" обстріляв дорожників, які працювали на Печерську (фото: facebook.com/kievavtodor)
У Києві затримали підозрюваного у стрільбі по дорожниках (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно в Києві чоловік стріляв в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.