У центрі Києва побили ветерана АТО, який пережив полон бойовиків (фото)

У Києві напали на ветерана АТО разом з дружиною і побили, в результаті чого чоловік був госпіталізований в лікарню. Потерпілий - Іван Дєєв, учасник подій на Майдані, сержант 8-го полку спецпризначення, який пережив полон бойовиків на Донбасі та в грудні 2019-го був звільнений після трьох років у катівнях в окупованому Луганську.

Зловмисникам вдалося втекти з місця події. Про інцидент розповів побратим ветерана Микола Потоцький у своєму Facebook.

Також він опублікував фото з нападниками та закликав допомогти впізнати.

"Прошу, якщо знає цих особей, надати за них інформацію. Фейсбук велика сила, а вірні друзі сила силенна. Прошу допомогти поширити цю інформацію, щоб це ла**о не відкупилося і справу не зам'яли", - йдеться у публікації.

На Дєєва напали 16 жовтня в центрі столиці. Він забирав на пошті волонтерську посилку для бійців. У якийсь момент невідомі на автомобілі BMW припаркувалися з порушенням ПДР перед транспортом ветерана і закрили дорогу.

"Іван їм посигналив, з машини відразу вийшло два ує**на і почали в машині бити нашого побратима, з Іваном в машині була його дружина, вона відразу вискочила і почала заступатися. Вона також була побита цими уй**ами", - розповів Потоцький.

Після того, як викликали поліцію, невідомі кинулися навтьоки, попутно пошкодивши машину Дєєва.

Ветерана забрала "швидка", і зараз він у госпіталі.

У Києві побили ветерана АТО Івана Дєєва, і в мережі намагаються знайти нападників (фото: facebook.com)

Раніше повідомлялося, що днями у Києві неадекват з ножем напав на молодого ветерана АТО на вулиці. Постраждалий з ножовими пораненнями потрапив до реанімації.

Також ми писали про те, що взимку під Одесою побили ветерана АТО Олександра Ярошенка з позивним "Янгол".