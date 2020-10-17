ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У центрі Києва побили ветерана АТО, який пережив полон бойовиків (фото)

Автор: Володимир Костирін

Колишній військовий Іван Дєєв після нападу потрапив у лікарню

У Києві напали на ветерана АТО разом з дружиною і побили, в результаті чого чоловік був госпіталізований в лікарню. Потерпілий - Іван Дєєв, учасник подій на Майдані, сержант 8-го полку спецпризначення, який пережив полон бойовиків на Донбасі та в грудні 2019-го був звільнений після трьох років у катівнях в окупованому Луганську.

Зловмисникам вдалося втекти з місця події. Про інцидент розповів побратим ветерана Микола Потоцький у своєму Facebook.

Також він опублікував фото з нападниками та закликав допомогти впізнати.

"Прошу, якщо знає цих особей, надати за них інформацію. Фейсбук велика сила, а вірні друзі сила силенна. Прошу допомогти поширити цю інформацію, щоб це ла**о не відкупилося і справу не зам'яли", - йдеться у публікації.

На Дєєва напали 16 жовтня в центрі столиці. Він забирав на пошті волонтерську посилку для бійців. У якийсь момент невідомі на автомобілі BMW припаркувалися з порушенням ПДР перед транспортом ветерана і закрили дорогу.

"Іван їм посигналив, з машини відразу вийшло два ує**на і почали в машині бити нашого побратима, з Іваном в машині була його дружина, вона відразу вискочила і почала заступатися. Вона також була побита цими уй**ами", - розповів Потоцький.

Після того, як викликали поліцію, невідомі кинулися навтьоки, попутно пошкодивши машину Дєєва.

Популярні новини

Ветерана забрала "швидка", і зараз він у госпіталі.

У Києві побили ветерана АТО Івана Дєєва, і в мережі намагаються знайти нападників (фото: facebook.com)

Раніше повідомлялося, що днями у Києві неадекват з ножем напав на молодого ветерана АТО на вулиці. Постраждалий з ножовими пораненнями потрапив до реанімації.

Також ми писали про те, що взимку під Одесою побили ветерана АТО Олександра Ярошенка з позивним "Янгол".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київпобиттяветеран АТО