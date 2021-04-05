У центрі Києва громадяни Росії напали на українців: побили за розпивання алкоголю

Інцидент стався в суботу, 3 квітня, на Поштовій площі. Група молодих людей підійшла до хлопця і дівчини й почала робити зауваження за вживання алкогольних напоїв. Розмова супроводжувалася нецензурною лайкою. Молоді люди назвалися громадянами України, активістами, які виступають проти порушення громадського порядку.

Хлопець, якому зробили зауваження, відразу завернув свою металеву банку в паперовий пакет. Проте група молодих людей продовжила нецензурно виражатися, лаятися. А після – повалили свою жертву на землю і почали бити руками та ногами по голові та тулубу.

У прокуратурі повідомили, що встановлені особи двох осіб, які скоїли злочин. Ними виявилися 32-річний та 28-річний жителі Росії.

"Їм оголошено підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів", - додали у відомстві.

Крім того, були оштрафовані й особи, які розпивали спиртні напої у громадському місці. На них склали адміністративні протоколи.

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