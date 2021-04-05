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У центрі Києва громадяни Росії напали на українців: побили за розпивання алкоголю

Автор: Анна Шиканова

У центрі Києва, на Подолі, група молодих людей напали на хлопця і дівчину за розпивання слабоалкогольних напоїв. Молоді люди представилися "активістами, які виступають проти порушень громадського порядку" та пізніше з'ясувалося, що це громадяни Росії.

Деталі повідомили пресслужбі Київської міської прокуратури.

Інцидент стався в суботу, 3 квітня, на Поштовій площі. Група молодих людей підійшла до хлопця і дівчини й почала робити зауваження за вживання алкогольних напоїв. Розмова супроводжувалася нецензурною лайкою. Молоді люди назвалися громадянами України, активістами, які виступають проти порушення громадського порядку.

Хлопець, якому зробили зауваження, відразу завернув свою металеву банку в паперовий пакет. Проте група молодих людей продовжила нецензурно виражатися, лаятися. А після – повалили свою жертву на землю і почали бити руками та ногами по голові та тулубу.

У прокуратурі повідомили, що встановлені особи двох осіб, які скоїли злочин. Ними виявилися 32-річний та 28-річний жителі Росії.

"Їм оголошено підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів", - додали у відомстві.

Крім того, були оштрафовані й особи, які розпивали спиртні напої у громадському місці. На них склали адміністративні протоколи.

У Києві група громадян РФ напала на українців

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що неадекват на велосипеді побив подружжя через парковку.

А також розповідали про те, що під Одесою підлітки до смерті забили безхатька, який виявився зіркою мережі.

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