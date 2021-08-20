У центрі Києва агресивний водій спеціально збив "копа" через перекриті вулиці

У Києві агресивний водій спеціально наїхав на поліцейського, який перекривав рух на дорозі на час проведення репетиції параду в центрі столиці. Постраждалого правоохоронця госпіталізували для проведення ретельного огляду.
Про це 20 серпня передали в прес-службі патрульної поліції Києва.
Інцидент стався на перехресті вулиць Жилянської та Великої Васильківської. Ця ділянка дороги була закрита для проїзду, про що водіям "неодноразово повідомляли" і рекомендували вибрати інший маршрут руху.
Як зазначили правоохоронці, водій легковика КІА "вирішив, що це обмеження руху стосується всіх, крім нього".
Чоловік спочатку під'їхав до патрульних і став вимагати, щоб його пропустили, а після відмови почав конфліктувати та почав удавати, що у нього раптово зламалася машина, а авто він не може прибрати з перехрестя.
"Через деякий час чоловік швидко рушив з місця і, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на патрульного, який стояв неподалік", - йдеться в повідомленні.
Старшого лейтенанта поліції, патрульного Владислава Підгорного відвезли до лікарні, а на місце події викликали слідчого оперативну групу, щоб затримати агресивного водія-неадеквата.
У поліції визнають, що перекриття вулиць створюють незручності та змушують водіїв нервувати, але закликають ставитися до таких обмежень з розумінням, адже "це необхідно для забезпечення безпеки під час проведення репетиції параду".
У Києві агресивний водій спеціально збив патрульного поліцейського через перекриту вулицю (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що подібний інцидент відбувався і під час першої репетиції параду 18 серпня, але тоді обходилося без наїздів на поліцейських - чоловік за кермом авто жорстко накричав на жінку-"копа" - мовляв, йому терміново треба проїхати, оскільки "поїзд через 15 хвилин".
Також ми писали про те, що в Києві через репетицію параду 20 серпня масштабне перекриття доріг і пробки, і з'явився повний список таких вулиць.