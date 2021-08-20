У центрі Києва агресивний водій спеціально збив "копа" через перекриті вулиці

Інцидент стався на перехресті вулиць Жилянської та Великої Васильківської. Ця ділянка дороги була закрита для проїзду, про що водіям "неодноразово повідомляли" і рекомендували вибрати інший маршрут руху.

Як зазначили правоохоронці, водій легковика КІА "вирішив, що це обмеження руху стосується всіх, крім нього".

Чоловік спочатку під'їхав до патрульних і став вимагати, щоб його пропустили, а після відмови почав конфліктувати та почав удавати, що у нього раптово зламалася машина, а авто він не може прибрати з перехрестя.

"Через деякий час чоловік швидко рушив з місця і, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на патрульного, який стояв неподалік", - йдеться в повідомленні.

Старшого лейтенанта поліції, патрульного Владислава Підгорного відвезли до лікарні, а на місце події викликали слідчого оперативну групу, щоб затримати агресивного водія-неадеквата.

У поліції визнають, що перекриття вулиць створюють незручності та змушують водіїв нервувати, але закликають ставитися до таких обмежень з розумінням, адже "це необхідно для забезпечення безпеки під час проведення репетиції параду".

У Києві агресивний водій спеціально збив патрульного поліцейського через перекриту вулицю (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)