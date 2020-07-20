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Підлітки пояснили жорстоке побиття чоловіка в центрі Києва: заступився за брата

Київ, Понеділок 20 липня 2020 17:39
Підлітки пояснили жорстоке побиття чоловіка в центрі Києва: заступився за брата
Скейтери напали на чоловіка у Києві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Скейтери пояснили, чому проявили агресію щодо перехожого чоловіка

У Києві в центрі міста поруч із Поштовою площею стався інцидент: двоє скейтерів жорстко побили чоловіка прямо посеред дня. Згодом, молоді люди прокоментували ситуацію і пояснили мотив такого вчинку.

Як повідомляється на каналі "Київ Оперативний" в Telegram, скейтери дали коментар після події.

"Як я раніше писав, чоловік у нетверезому стані почав провокувати на конфлікт і погрожувати неповнолітнім. Для розуміння ситуації: хлопець зі світлим волоссям просто заступився за молодшого брата. За кадром стоїть близько 10 скейтерів, і ніхто не намагається бити п'яного чоловіка натовпом. Хто б залишився осторонь, коли його рідний брат у небезпеці...?" – цитує адміністрація каналу нападників.

Інцидент відбувся в Києві 20 липня в першій половині дня біля торгового центру SmartPlaza.

Скейтери біля Поштової площі побили чоловіка

Нагадаємо, що у Києві на людей серед білого дня, нападають підлітки.

Раніше ми писали, що у Києві на Подолі побили журналіста, серед учасників конфлікту - поліцейський.

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