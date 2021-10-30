У центрі Чернівців розбили портрети загиблих на фронті героїв АТО (фото)

Він також опублікував відповідні фото.

"Коли побачив один портрет розбитий, подумав, що випадково, коли побачив другий - зрозумів, що цілеспрямований вандалізм. Це злочин проти національної пам'яті", - обурюється священнослужитель.

У центрі Чернівців розбили портрети загиблих на фронті воїнів ЗСУ (фото: facebook.com / Василь Гасинець)

Уточнюється, що пошкоджені портрети на стенді в пам'ять про Героїв Небесної Сотні та воїнів ЗСУ - учасників бойових дій на Донбасі, були помічені сьогодні.

Постраждали два портрети: старшого солдата Дмитра Костенюка і рядового Володимира Бузенка.

Секретар виконкому Чернівецької міської ради Сергій Добржанський у коментарях до публікації зазначив, що до поліції вже написали заяву про акт вандалізму. Зараз працівники міськради та правоохоронці вивчають записи з камер спостереження, щоб виявити винних.

У Чернівцях пошкодили два портрети героїв АТО (фото: facebook.com / Василь Гасинець)

Також в мережі пишуть, що нові портрети замість розбитих вже друкують. Відновити усе мають намір наступного тижня.

Ситуація з пошкодженням портретів героїв АТО викликала в коментах масу гнівних публікацій: українці закликають оперативно знайти зловмисників, і озвучують думки про можливі методи та способи покарання за такий вандалізм.

Боєць ЗСУ Дмитро Костенюк загинув 29 березня 2019 року в Донецькій області під час обстрілів під Широкиним у віці 29 років. Посмертно був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Пошкоджений портрет загиблого воїна - захисника України Дмитра Костенюка (фото: facebook.com / Василь Гасинець)

26-річний Володимир Бузенко загинув на фронті на Донбасі 19 січня 2015 року під час оборони ДАП. Посмертно був нагороджений нагрудним знаком "За оборону Донецького аеропорту" та відзнакою "Народний Герой України".

Пошкоджений портрет героя АТО Володимира Бузенка (фото: facebook.com / Василь Гасинець)