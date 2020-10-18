У центі Києва депутат відзначився "героїчним" паркуванням і відразу ж поплатився за це

Олександр Дубинський залишив своє авто в центрі Києва в недозволеному місці. За це народний депутат від партії "Слуга народу" поніс покарання. Евакуатор забрав його автомобіль на вулиці Десятинній, і тепер йому необхідно заплатити штраф.

Сам нардеп каже, що жодних претензій не має і усвідомлює свою провину. Більш того, він зазначив, що це стимулює не порушувати правила дорожнього руху, повідомляє "Страна".

Евакуатор забирає авто Олександра Дубинського (фото: Telegram-канал "Політика Країни")

"А я без претензій. Поставив машину в недозволеному місці, її евакуювали. Воно неприємно, але стимулює дотримуватися правил дорожнього руху, тому що багато часу та сил йде, щоб її отримати", - заявив Дубинський.

Він також підкреслив, що жодних проблем немає, оскільки забрали одну з його шести машин. І він пересів на інше своє авто. Але все ж нардеп закликає українців паркуватися за правилами.

Нагадаємо, Кияни ополчилися проти "героїв паркування", вони ламають дзеркала і залишають смердючі "презенти". У столиці за один день було виявлено відразу кілька таких випадків "помсти".

Одному "герою паркування" на капот нового автомобіля Volkswagen поклали пакет зі сміттям через те, що водій залишив машину в недозволеному місці. При цьому він утруднив мешканцям будинку прохід до сміттєвих баків.

Раніше ми писали про те, що в Києві водіїв почнуть по-новому штрафувати за неправильне паркування.