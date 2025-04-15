"Это жесть": преподаватель по вокалу "разнесла" Полякову, Дорофееву и Тринчер (видео)

По словам Украинец, ей не нравится пение Поляковой. Когда преподаватель начала говорить о сильных вокалистках, то эту артистку такой не назвала. В частности, ей не понравились песни звезды и то, как она их исполняет.

"Как человек - она мне крутая, но как певица - мать родная, я не могу. Я знаю, фанаты Оли Поляковой, извините, пожалуйста... Ну для меня это жесть!" - заявила преподаватель.

Полякова "нарвалась" на критику (фото: instagram/polyakovamusic)

"Где-то она что-то недопереучилась, мне кажется. Возможно, это типа как ее стиль, может в этом что-то есть прикольное. Но я говорю с профессионального мнения, если я себя такой могу считать... Я не скажу, что она кричит, но она слишком старается, вот так. Это не профессиональное владение голосом", - добавила она.

Елена заявила, что считает настоящим профессионалом Огневич. Она "может спеть что угодно". А вот Дорофеева и Тринчер получили от преподавателя критику.

"Я не понимаю, в чем прикол. Ну чего все время так гнусавить? То ли это они специально делают, то ли они как-то такую фишку поймали. И это меня бесит, я не могу!" - призналась Украинец.

Дорофееву раскритиковала преподаватель по вокалу (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также она высказалась о Монатике. По словам Елены, он "очень круто поет", делает это "легко".

"Я всегда задаю вопрос своим ученикам: в чем измеряется профессиональность танцора или певца? В легкости, в том, что какая бы это ни была песня, она звучит легко на уши и нет ощущения, что тебе хочется ему помочь", - пояснила преподаватель.