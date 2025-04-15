"Это жесть": преподаватель по вокалу "разнесла" Полякову, Дорофееву и Тринчер (видео)

Преподаватель по вокалу Елена Украинец, которая стала невероятно популярной, когда ее видео с ученицей "репостнула" Леди Гага, высказалась об украинских певицах. Так, она раскритиковала Надю Дорофееву, Оля Полякову и Аню Тринчер, но похвалила Злату Огневич.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск программы "Що бісить".
По словам Украинец, ей не нравится пение Поляковой. Когда преподаватель начала говорить о сильных вокалистках, то эту артистку такой не назвала. В частности, ей не понравились песни звезды и то, как она их исполняет.
"Как человек - она мне крутая, но как певица - мать родная, я не могу. Я знаю, фанаты Оли Поляковой, извините, пожалуйста... Ну для меня это жесть!" - заявила преподаватель.
"Где-то она что-то недопереучилась, мне кажется. Возможно, это типа как ее стиль, может в этом что-то есть прикольное. Но я говорю с профессионального мнения, если я себя такой могу считать... Я не скажу, что она кричит, но она слишком старается, вот так. Это не профессиональное владение голосом", - добавила она.
Елена заявила, что считает настоящим профессионалом Огневич. Она "может спеть что угодно". А вот Дорофеева и Тринчер получили от преподавателя критику.
"Я не понимаю, в чем прикол. Ну чего все время так гнусавить? То ли это они специально делают, то ли они как-то такую фишку поймали. И это меня бесит, я не могу!" - призналась Украинец.
Также она высказалась о Монатике. По словам Елены, он "очень круто поет", делает это "легко".
"Я всегда задаю вопрос своим ученикам: в чем измеряется профессиональность танцора или певца? В легкости, в том, что какая бы это ни была песня, она звучит легко на уши и нет ощущения, что тебе хочется ему помочь", - пояснила преподаватель.
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