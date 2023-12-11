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"Это ужасное потрясение для всех": на фронте погиб известный украинский актер

На войне погиб Андрей Павленко (фото: facebook.com/andrej.pavlenko)
Автор: Татьяна Самарук

Защищая Украину на фронте, погиб известный актер Андрей Павленко. Как именно он погиб, пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook его супруги Дарьи Ореховой.

Что известно

Орехова отметила, что дату прощания с Андреем она напишет позже.

"Война никого не жалеет… война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Я буду очень скучать по тебе любимый, - написала она.

У Павленко осталось двое детей.

Известно, что актер снимался в таких лентах как "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Дев’ять життів Нестора Махна", "Пристрасті за Чапаєм", "Перевертень у погонах", "Фото на документи", "Сашка" и другие.

Андрей Павленко (фото: facebook.com/andrej.pavlenko)

Украинский актер Олесь Кацион в Facebook написал, что Павленко был талантливым актером, режиссером и военнослужащим ВСУ.

"Любящий отец и настоящий патриот Украины. Это ужасное потрясение для всех, кто его знал", - добавил он.

Кацион отметил, что все желающие могут помочь семье актера: номер карты сестры Елены Павленко - 4149 4999 9159 6089 Приват Банк.

Также с разрешения родных он опубликовал отрывок из последнего стихотворения Андрея Павленко "Мить":

Часу у миті не буває,
Бо кожна мить у часі - незабутня.
Тік-Так - цей такт прекрасний,
Так й Тік - разом назавжди.
І кожен знає той момент, що можна зупинити,
Коли приходить час,
Та мить, коли тобі час йти…
Ти йди, не зупиняйся,
І не дивися на годинник: він може зупинитись!
А мить твоя - така прекрасна!
Не зупиняйся, час,
Ти зачекай на мить…
Я не готовий, чуєш,
час, будь ласка!
Всього на мить.
Благаю, зупиняйся час від часу.

Андрей Павленко (фото: facebook.com/darya.orekhova)

Ранее мы сообщали, что умер звездный украинский актер Василий Кухарский . Он так и не пришел в себя после ранения.

Также мы писали, что на войне против Россиипогиб известный украинский гандболист.

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