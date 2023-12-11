"Это ужасное потрясение для всех": на фронте погиб известный украинский актер

Что известно

Орехова отметила, что дату прощания с Андреем она напишет позже.

"Война никого не жалеет… война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Я буду очень скучать по тебе любимый, - написала она.

У Павленко осталось двое детей.

Известно, что актер снимался в таких лентах как "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Дев’ять життів Нестора Махна", "Пристрасті за Чапаєм", "Перевертень у погонах", "Фото на документи", "Сашка" и другие.

Андрей Павленко (фото: facebook.com/andrej.pavlenko)

Украинский актер Олесь Кацион в Facebook написал, что Павленко был талантливым актером, режиссером и военнослужащим ВСУ.

"Любящий отец и настоящий патриот Украины. Это ужасное потрясение для всех, кто его знал", - добавил он.

Кацион отметил, что все желающие могут помочь семье актера: номер карты сестры Елены Павленко - 4149 4999 9159 6089 Приват Банк.

Также с разрешения родных он опубликовал отрывок из последнего стихотворения Андрея Павленко "Мить":

Часу у миті не буває,

Бо кожна мить у часі - незабутня.

Тік-Так - цей такт прекрасний,

Так й Тік - разом назавжди.

І кожен знає той момент, що можна зупинити,

Коли приходить час,

Та мить, коли тобі час йти…

Ти йди, не зупиняйся,

І не дивися на годинник: він може зупинитись!

А мить твоя - така прекрасна!

Не зупиняйся, час,

Ти зачекай на мить…

Я не готовий, чуєш,

час, будь ласка!

Всього на мить.

Благаю, зупиняйся час від часу.

Андрей Павленко (фото: facebook.com/darya.orekhova)