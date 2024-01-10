Это сохраняется всю жизнь! Украинцам рассказали, что врач должен сделать после вакцинации

Почему это важно

Специалисты говорят, что имея информацию о проведенной вакцинации, врач составляет дальнейший план прививок. Например, планируя беременность, важно знать, был ли вакцинирован человек в детстве от кори.

Также информация о сделанных прививках в виде справки по форме 063/о понадобится при поступлении или изменении образовательного учреждения. Эту справку нужно хранить всю жизнь.

Где хранится информация о прививках

Сведения о прививках хранятся в следующих документах:

"История развития ребенка" (форма No 112/о)

"Карта профилактических прививок" (форма No 063/о)

"Карта иммунизации" (форма No 063-1/о)

"Медицинская карта амбулаторного больного" (форма No 025/о)

"Международное свидетельство о вакцинации"

"Справка о проведенных прививках"

"Электронная система здравоохранения" (ЕСОЗ)

Если информация о прививках отсутствует, врач посоветует начать вакцинацию сначала. Введение дополнительных доз вакцины является безопасным для здоровья.

Какие прививки нужно сделать взрослым

Прививки делают не только в детском возрасте. Ведь против некоторых заболеваний иммунитет сохраняется не на всю жизнь. Поэтому периодически необходимо повторное введение вакцин - ревакцинация.

Против дифтерии и столбняка

Взрослые должны получать регулярные прививки от дифтерии и столбняка. Первую плановую ревакцинацию взрослых, ранее получивших прививку, проводят в возрасте 26 лет.

Последующая плановая ревакцинация проводится каждые 10 лет.

Эти прививки для взрослых входят в бесплатный пакет "Первоначальная медицинская помощь".

Против кори и краснухи

Взрослым следует вакцинироваться против кори, краснухи и паротита, если они никогда не вакцинировались от этих болезней и нет медицинских данных об иммунизации.

Не вакцинированным взрослым следует ввести как минимум одну дозу вакцины КПК, а для лучшей защиты - и вторую дозу через месяц.

Вакцинация взрослых за бюджетные средства не предусмотрена (кроме некоторых исключений).

Гепатит B

Вакцина против гепатита B была введена в программу иммунизации детей только с 2001 года. Соответственно, все, кто родился до 2001 года, скорее всего, не имеют прививки от гепатита B.

Вакцинация взрослых за бюджетные средства не предусмотрена. Однако можно приобрести вакцину самостоятельно и привиться у своего семейного врача.

Также есть еще несколько важных прививок, которые следует сделать взрослым, но приобрести вакцину нужно за свой счет: